Como apostar na Copa do Mundo de futebol Feminina?

Nosso especialista ensina tudo o que você precisa saber sobre como apostar na Copa do Mundo Feminina com nosso guia completo de apostas online.

O futebol feminino tem crescido exponencialmente nos últimos anos e isso se reflete no mais prestigiado campeonato internacional desta categoria. Então, na Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia serão 32 seleções participantes, comprovando que o futebol feminino é cada dia mais relevante.

Confira o calendário da Copa do Mundo Feminina 2023

Data Evento 20 de julho Início da Copa do Mundo Feminina 2023 3 de agosto Fim da fase de grupos De 5 a 8 de agosto Oitavas de final De 11 a 12 de agosto Quartas de final 15 e 16 de agosto Semifinais 19 de agosto Disputa do terceiro lugar 20 de agosto Final da Copa do Mundo Feminina 2023

Quais são as principais casas de apostas para a Copa do Mundo Feminina?

Confira os melhores sites de apostas esportivas para a Copa do Mundo Feminina, e quais são as vantagens em cada uma delas:

bet365: Vastas opções de apostas

Betano: Odds competitivas

KTO: Métodos de pagamento seguros

Sportingbet: Bônus e ofertas após depósito

Veja as ofertas atualizadas:

Como realizar uma aposta na Copa do Mundo Feminina?

Veja um passo a passo para criar um cadastro e fazer apostas na Copa 2023:

Clique no botão "Registro" ou "Registe-se" na casa de apostas de sua preferência. Preencha as informações pessoais solicitadas e os dados de login. Aceite os Termos e Condições e clique no botão para aderir à plataforma. Escolha seu método de pagamento, preencha os dados e deposite um valor inicial para poder começar a apostar. Escolha futebol no menu ou utilize a barra de pesquisas para encontrar as apostas na Copa do Mundo Feminina. Encontre o mercado de seu interesse e realize sua aposta.

Conheça a KTO

Como colocar e retirar dinheiro na sua conta de apostas?

Para colocar dinheiro em uma casa de apostas, deve-se clicar na opção "Depósito", localizada, geralmente, no lado superior direito da tela.

Então, o site exibirá todas as opções de depósito oferecidas, incluindo PIX, transferência bancária, boleto e outros.

Após fazer o depósito, encontre a Copa do Mundo Feminina na casa de apostas, veja as odds que mais lhe chamam a atenção, digite o valor da aposta, observe o lucro potencial disponível e clique para realizar uma aposta.

Caso vença, o dinheiro ganho aparecerá automaticamente na sua "carteira" dentro da plataforma de apostas. Então, caso queira resgatar seus ganhos, basta clicar em "Retirada" e escolher o método de saque.

Geralmente, entre as opções estão saque por PIX, transferências bancárias diretamente para os bancos de sua preferência, carteiras virtuais, entre outros.

Visite a Sportingbet

Entenda as probabilidades de apostas na Copa do Mundo Feminina

Com a conta verificada e com dinheiro na sua carteira de apostador, será necessário buscar pela opção futebol, no menu principal da casa de apostas.

Em geral, há uma guia dedicada à Copa do Mundo Feminina, pois é um grande evento, que deve ganhar algum destaque na página. Caso contrário, pode ser necessário procurar a opção “Internacional” ou digitar o nome do evento na barra de pesquisa.

Após encontrar a Copa 2023, escolha um jogo ou uma aposta de longo prazo. Então, navegue na lista de opções de apostas e cotações da Copa do Mundo Feminina. Veja as odds que lhe agradam. Realize a sua aposta de acordo com o valor no qual está disposto a colocar em jogo.

As odds no mercado brasileiro, geralmente são apresentadas em forma de decimais, e os números representam um valor de retorno por cada real investido. Exemplo: se numa partida do Brasil aparece que a odd para uma vitória da seleção é de 1.30, significa que com um real apostado, o retorno em caso de acerto será de R$1,30 (1 real apostado de volta + 30 centavos de lucro).

Apostar na Betano

Confira os mercados de apostas na Copa do Mundo Feminina

A maioria das casas de apostas oferecem mais opções de apostas em futebol do que em qualquer outro esporte. E na Copa do Mundo de futebol Feminino, você pode encontrar centenas de opções de apostas. No entanto, algumas alternativas podem se sobressair como mercados mais fáceis para a compreensão de apostadores iniciantes.

Confira agora alguns tipos de apostas que podem ser interessantes paraa Copa 2023:

Resultado do jogo

Uma previsão direta sobre o resultado do jogo, com três resultados possíveis. Por exemplo, se o Brasil está jogando contra a Holanda, você encontrará odds para uma vitória do Brasil, um empate ou uma vitória da Holanda. Geralmente, quanto mais baixas são as odds, mais chances há para que o resultado se concretize.

Total de Gols

Uma aposta simples acima/abaixo no número de gols que serão marcados em um jogo da Copa do Mundo. Por exemplo, você encontrará odds para a Copa do Mundo Feminina em mais/menos de 0,5 gols, 1,5 gols, 2,5 gols, 3,5 gols e 4,5 gols em um jogo. Você também pode apostar no total de gols da equipe.

Ambos os times marcam

Esta é uma opção popular de apostas em futebol, que simplesmente exige que você preveja se ambas as equipes marcarão gol – sim ou não. Uma aposta de ambas as equipes para marcar é frequentemente combinada com mais de 1,5 gols para otimizar os ganhos.

Handicap Asiático

O Handicap é uma forma de aposta que dá uma vantagem ou desvantagem a um dos competidores. No caso do futebol, a equipe favorita começa com uma desvantagem fictícia. Exemplo, Brasil e Panamá se enfrentam na primeira fase da Copa do Mundo, o Panamá, azarão, poderia ter um handicap asiático de +1 gol, dessa forma, a seleção brasileira teria de fazer dois gols e não sofrer nenhum para vencer a partida por 2 a 1. Ou seja, o Handicap surgiu como uma maneira de equilibrar ainda mais as partidas e otimizar o valor das odds para o apostador.

Cartões

Nas apostas de cartões, o apostador pode apostar tanto em cartões amarelos quanto vermelhos. O apostador encontrará opções com acima/abaixo, no qual o objetivo é apostar se a quantidade de cartões será acima ou abaixo de “x” valor, há também a opção de determinada jogadora para receber algum cartão. Nas apostas de cartão vermelho podem aparecer as seguintes opções:

Se haverá cartão vermelho na partida

Se ambas as equipes terão jogadoras expulsas

Se apenas um dos lados terá jogadora expulsa

Escanteios

As apostas no mercado de escanteios consistem em prever o total de cobranças que serão realizadas durante a partida. Assim sendo, nesse caso, as casas de apostas também podem definir uma linha de aposta, sendo que os apostadores definirão se essa linha será maior (over) ou menor (under). Consequentemente, o resultado final dependerá das estatísticas ao término do jogo.

Chance Dupla

Em alguns jogos da Copa do Mundo Feminina pode acontecer do apostador ter dúvidas sobre o resultado final da partida, para este tipo de apostador, existe a Chance Dupla, no qual ele pode arriscar em dois palpites de três. Por exemplo: o usuário pode apostar na vitória do Brasil ou num empate contra a Jamaica - Empate ou Jamaica - Brasil ou Jamaica (sem empate). Dessa forma, a probabilidade de perder a aposta diminui drasticamente, assim como as odds.

Jogadora para marcar um gol

Um outro mercado que o apostador pode encontrar é sobre quais atletas em campo vão marcar gol. Por exemplo, num jogo entre Brasil e França, o apostador pode palpitar na atacante Debinha para abrir o placar, para marcar um gol a qualquer momento, ou para marcar o último gol da partida (cada opção com uma odd diferente). Geralmente, os apostadores se inclinam a apostar na cobradora oficial de pênaltis, para aumentar suas chances.

Intervalo/Resultado final

Neste mercado, o apostador pode focar em apenas um dos tempos de alguma partida da Copa do Mundo, por exemplo, se determinado time irá para o intervalo do jogo vencendo, o número total de gols no primeiro ou segundo tempo, se alguma jogadora especificamente fará gols em um desses tempos e até mesmo o número de cartões ou escanteios para o primeiro ou para o segundo tempo. Dessa forma, o apostador consegue dividir suas apostas no mesmo jogo, mas em dois cenários.

Resultado exato

Muito comuns em Bolões, as casas de apostas também oferecem a possibilidade de acertar o placar de uma partida. Geralmente, este tipo de palpite apresenta odds interessantes, pois há um certo grau de complexidade para acertá-los. Unir este tipo de aposta com total de gols na partida ou ambos os times marcam, pode otimizar os ganhos.

Mercado de Longo Prazo

Além de apostas centradas apenas nas partidas que ocorrem durante a Copa do Mundo Feminina, o apostador pode também, apostar em acontecimentos do campeonato como um todo, como por exemplo, que levantará a taça de campeã mundial? Quem será a artilheira da competição? Quem estará no top 3 das melhores seleções do mundial?

Para realizar este tipo de aposta, o usuário precisará encontrar a aba denominada como "Longo Prazo" ou "Tabela" em determinada casa de apostas. Dessa forma, o apostador vai encontrar todas as seleções que estão na disputa, jogadoras que disputam a artilharia, entre outros. Basta, dessa forma, escolher a equipe ou jogadora na qual acredita ter o maior potencial para propor retornos.

Veja as opções na bet365

Estatísticas que podem contribuir para realizar apostas na Copa do Mundo de futebol Feminino

Para as apostas desportivas é sempre importante ter em conta as estatísticas resultantes da última edição. Aqui deixamos os números mais importantes do Mundial Feminino em França 2019:

Média de gols por jogo: 2,81 gols

Partidas com +0,5 gols: 94%

Partidas com +1,5 gols: 73%

Partidas com +2,5 gols: 57%

Partidas com +3,5 gols: 20%

Partidas com um gol de cada equipe: 41%

Jogos com vitória por exatamente um gol: 39%

Empates: 12%

Empates no intervalo: 41%

Jogos com mais gols no primeiro tempo: 33%

Jogos com mais gols no segundo tempo: 47%

Partidas com o mesmo número de gols em cada tempo: 20%

Resultado mais frequente: 2-1 (25% dos jogos)

Sem dúvidas, essas estatísticas vão te ajudar a apostar no atual Mundial Feminino. No entanto, nesta edição da Copa do Mundo, é importante ter em mente que desta vez haverá um total de 32 seleções na disputa.

Como prever os resultados no Mundial Feminino?

Em conclusão, fazer apostas corretas no Mundial Feminino de 2023 vai depender de uma boa análise prévia, tendo em conta o estado físico das jogadoras, o histórico de confrontos, ausências, e claro: o histórico de confrontos.

Com isso, a Goal estará sempre trazendo notícias sobre a competição, na qual o apostador poderá, se quiser, considerar nossas análises e palpites, com o propósito de alcançar os resultados positivos.

Se você está começando nas apostas esportivas, veja também nossas informações completas sobre como abrir uma conta com código promocional Betano e quais são os melhores apps de apostas.

Perguntas frequentes: Copa do Mundo Feminina 2023

Tire suas dúvidas sobre as apostas na Copa 2023.

Como apostar na Copa Do Mundo Feminina?

Antes de mais nada, é necessário estar registrado/ativo em alguma plataforma de apostas esportivas e escolher o evento ou duelo em que quer apostar. Depois, escolha o mercado de sua preferência, verifique as cotações, defina o montante e faça a sua aposta.

Preciso ser maior de idade para apostar na Copa do Mundo Feminina?

Sim, é preciso ter 18 anos de idade ou mais. Por isso, após realizar seu cadastro no site de apostas, você deverá verificar a sua conta, de forma que comprove sua maioridade.

As apostas na Copa do Mundo são legalizadas no Brasil?

Sim, as apostas esportivas online são legais para os brasileiros desde que foi aprovada a Lei 13.756/2018.

Como funcionam as odds na Copa do Mundo de futebol Feminino?

Funciona da mesma forma que qualquer outra atividade de futebol. Quanto maior as odds, maiores serão os retornos, mas a probabilidade de ganhos é reduzida. Portanto, é importante encontrar entradas com uma boa cotação e que tenha uma boa probabilidade de retorno.

Realmente posso ganhar dinheiro com apostas em futebol?

Sim, mas lembre-se que as apostas são uma forma de diversão e não investimento financeiro. E, por isso, é preciso apostar sempre com responsabilidade. Defina limites máximos de aposta e, ainda, evite apostar apenas pela emoção.

Existe alguma oferta especial para apostar na Copa do Mundo Feminina?

Geralmente, grandes eventos ganham destaque nas páginas de apostas esportivas. Como ainda falta pouco mais de um mês para o início da competição, é necessário averiguar no decorrer dos dias o site das casas de apostas para encontrar possíveis ofertas.