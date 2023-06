Melhores aplicativos de apostas na Copa do Mundo Feminina

Nosso especialista mostra os melhores aplicativos de apostas da Copa do Mundo Feminina para usar ao apostar pelo celular ou tablet.

A Copa do Mundo Feminina começa em 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia, com 32 das melhores equipes do mundo competindo para serem coroadas como as mais novas rainhas do futebol feminino.

Com isso, sabemos que na hora de apostar na Copa do Mundo Feminina pelo celular, aparecem inúmeras opções. Por este motivo, analisamos e selecionamos os melhores aplicativos de apostas para apostar nesta edição do torneio via iOS e Android.

Os melhores apps de apostas na Copa do Mundo Feminina

Confira os melhores apps de apostas esportivas para a Copa do Mundo Feminina, e quais são as vantagens em cada um desses apps:

bet365: ótima experiência para apostadores Betano: focada em futebol Parimatch: Boa para iniciantes Sportingbet: Pagamento em PIX F12.bet: Amplo catálogo

Como escolher um app de apostas para a Copa do Mundo Feminina?

Atualmente, algumas casas não oferecem aplicativos nativos para smartphones. Por esta razão, selecionamos as operadoras que oferecem os melhores apps ou sites móveis para os apostadores brasileiros.

No entanto, é bom ressaltar que para escolher o melhor app, é necessário, antes de tudo, entender o que o próprio usuário busca para que assim possa fazer comparações. Por isso, colocamos abaixo algumas das casas e quais são os destaques de cada uma delas. Confira.

Quais são os melhores apps para apostar na Copa do Mundo Feminina?

É fato que na hora de apostar num evento como este, existem inúmeras casas de apostas que se autodenominam como as melhores. Mas, nossos especialistas separaram os três apps que mais se destacam na hora de apostar na Copa do Mundo de futebol Feminino.

bet365 app – Navegação intuitiva

Talvez o site de apostas mais famoso do mundo, a bet365 tem um dos melhores aplicativos de apostas de futebol em seu portfólio. O site é conhecido por ser fácil e intuitivo de navegar e oferece ótimas oportunidades tanto para iniciantes quanto para apostadores experientes.

Na bet365, os brasileiros podem baixar um app nativo oficial para sistema Android, assim como podem também, se preferirem, apostar pelo site mobile, que por ser responsivo, pode ser acessado através de qualquer navegador.

Vale a pena notar que a casa também possui um aplicativo oficial para iOS. No entanto, não está disponível no Brasil devido a restrições da própria Apple Store que proíbe a publicação de aplicativos de apostas em determinados países.

No entanto, o site móvel da bet365 é bastante completo, não faltando recursos em comparação com o site para desktop e funciona muito bem mesmo no navegador Safari, padrão da Apple.

Betano app: Odds competitivas

O app da Betano para os apostadores brasileiros está disponível diretamente através do site oficial da casa. Dessa forma, é possível achar um aplicativo de apostas projetado para rodar rápido em qualquer smartphone Android, sem consumir muita memória do dispositivo.

Um dos pontos mais fortes da Betano é a seção de apostas em futebol. Da mesma forma, podemos garantir que o mesmo serve para o aplicativo de apostas oficial, que é um dos melhores apps de apostas para futebol. Consequentemente, se torna uma ótima opção apostas na Copa do Mundo Feminina.

A Betano disponibiliza boas cotações para apostar em jogos e torneios de futebol, que no final das contas, acaba sendo a grande paixão do brasileiro. Além disso, o app conta com outros recursos como código promocional Betano, apostas ao vivo, mapa interativo, estatísticas em tempo real e cash out.

Parimatch app: Bônus expressivos

A Parimatch é um site de apostas esportivas que funciona no Brasil e em vários outros territórios ao redor do mundo. Além disso, é uma casa que também conta com uma excelente compatibilidade mobile, uma vez que é super responsivo.

Mesmo oferecendo um site otimizado para Android ou iPhone, a operadora também oferece um app próprio. No entanto, esta solução está disponível exclusivamente para o sistema Android (pelo mesmo fato citado anteriormente em relação a loja de apps da Apple).

O app da Parimatch permite criar a sua conta e aproveitar o bônus de boas-vindas, com o código de bônus Parimatch. Aliás, a oferta da Parimatch se destaca entre as principais casas de apostas por fornecer um valor bastante acima da média no primeiro depósito, quando comparado com outras casas de apostas.

O que torna um app de apostas para a Copa do Mundo Feminina um dos melhores?

O melhor app de apostas esportivas depende, exclusivamente, do que o utilitário está buscando: seja um operador em termos de compatibilidade, navegação, suporte a meios de pagamentos, recursos de apostas e muito mais. Confira uma comparação entre os apps com alguns dos principais tópicos.

Melhores métodos de pagamento disponíveis

Qualquer aplicativo que pretenda se destacar no mercado de apostas com usuários de smartphone, deve facilitar os depósitos e saques para os apostadores. Uma variedade de opções de pagamento é um aspecto especial de uma experiência agradável com uma casa de apostas. Aqui estão alguns critérios importantes a serem considerados em relação aos aplicativos deste segmento:

Opções de pagamento nacionais (PIX, boleto e transferências bancárias)

Depósito mínimo acessível para apostar

Opção de limite valores de depósitos por dia, semana ou mês

Saque mínimo acessível para retirar os fundos

Em relação a depósitos e saques, todos os aplicativos mencionados e alguns outros oferecem métodos de pagamento simples e conveniências para atender às necessidades de uma ampla gama de jogadores.

A Sportingbet e outras casas de apostas oferecem depósitos instantâneos por meio do PIX. Além do PIX Betano, a casa de apostas também oferece carteiras digitais como Neteller e Skrill.

Saiba mais sobre as casas de apostas que aceitam PIX.

Melhores ofertas de boas-vindas

É importante que os melhores aplicativos de apostas permitam que os usuários participem de todas as promoções e bônus oferecidos por meio de seus smartphones. Ao escolher uma casa e avaliar os bônus de boas-vindas, é importante olhar além do valor nominal para o que está em oferta. Afinal, muitos sites de apostas oferecem bônus enormes, mas têm requisitos difíceis de cumprir.

Portanto, é importante ler os principais termos da oferta e entender os passos que você precisa seguir para aproveitar ao máximo o bônus oferecido.

Quando se trata de bônus, as melhores casas de apostas oferecem ótimas opções.

Melhores odds e mercados de apostas

Embora existam sites de apostas que se concentram na cobertura de eventos de futebol como a Copa do Mundo Feminina, outros se destacam na cobertura de outras modalidades, tais como eSports, esportes norte-americanos e muito mais.

Portanto, ao escolher uma plataforma para se inscrever e apostar na Copa do Mundo Feminina, você deve considerar plataformas focadas neste esporte. Além da ampla gama de mercados de apostas, é importante se atentar em quais oferecem as melhores oportunidades nesses mercados.

A Betano destaca-se como uma das casas que oferecem opções de apostas competitivas, superando alguns rivais, com odds mais altos. Por outro lado, bet365 e Sportingbet oferecem excelente cobertura de mercado ao vivo para apostas, permitindo aos usuários assistir a jogos ou eventos específicos ao vivo em determinadas circunstâncias. Saiba mais na comparação Betano ou bet365.

Navegação otimizada para celular

Sem dúvidas, a navegação é um dos principais critérios em uma análise para definir os melhores apps de apostas para celular na Copa do Mundo Feminina. Independentemente se uma casa oferece um app de apostas ou não, a navegação precisa ser rápida.

A possibilidade de navegar entre as principais funções do app ou site móvel com poucos cliques na tela do celular pode facilitar e muito a experiência de uso dos usuários que querem efetuar apostas esportivas.

Neste quesito, há concordância em dizer que a navegação é intuitiva em todas as casas de apostas aqui mencionadas, mas algumas se destacam por oferecer apps nativos. Confira outros detalhes sobre os melhores apps de apostas.

Como apostar usando um app de apostas na Copa do Mundo Feminina?

Para usar um aplicativo de apostas, siga o passo a passo:

Encontre o app de apostas diretamente no site da casa de apostas. Clique no botão Registro ou Criar conta na plataforma. Preencha as informações pessoais solicitadas e os dados de login. Aceite os Termos e Condições e clique no botão para aderir à plataforma. Escolha seu método de pagamento, preencha os dados e faça um depósito. Escolha futebol no menu, ou utilize a barra de pesquisas para encontrar as apostas na Copa do Mundo Feminina. Encontre o mercado de seu interesse e realize sua aposta.

Perguntas frequentes sobre aplicativos de apostas na Copa do Mundo Feminina

Tire suas dúvidas sobre os apps de apostas para a Copa 2023.

Quais casas de apostas possuem app de apostas?

Diversas casas de apostas oferecem apps para seus usuários brasileiros. Para verificar, visite diretamente o site da sua marca preferida.

Posso apostar sem baixar nenhum app?

Sim, caso você não deseje baixar nenhum, pode simplesmente acessar o site de determinada casa em um navegador de internet. Todas as casas de apostas citadas possuem um site móvel eficiente.

Apostar em esportes pelo celular é legalizado no Brasil?

Sim, as apostas esportivas online não são proibidas para os brasileiros desde que foi aprovada a Lei 13.756/2018.

Quem pode abrir uma conta e apostar com apps de apostas?

Qualquer brasileiro maior de idade (acima de 18 anos) pode se cadastrar, fazer um depósito inicial e começar a apostar.