Hocine Harzoune

Fransız ve Avrupa futbolu muhabiri

2008’den beri Goal.com/France ve çeşitli spor medya kuruluşlarında gazetecilik yapıyorum. İspanyol futbolunun büyük bir hayranı ve Real Madrid’in büyük bir admirörüyüm. Düzenli olarak yaptığım dövüş sporları ve güç sporlarına da ilgim var. FIFA’da idare ederim ama eski PES oyunlarında çok daha iyiyim.

Uzmanlık alanım İspanya Ligi ve özellikle Real Madrid — kalbimin takımı — ki onu her zaman büyük bir tutkuyla takip ederim. En sevdiğim anım ise 2014 Şampiyonlar Ligi finalini Madrid’de izlememdi; Bernabéu çimlerine kurulan dev ekranda (maç Lizbon’da oynanmıştı), dünyanın her yerinden gelen taraftarlarla birlikte. Futbolla ilgili en güzel anım budur.

En sevdiğim makalelerimden biri ise Real Madrid başkanı, ünlü Don Florentino Pérez hakkındadır:

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

Keyifli okumalar, Goal’da görüşmek üzere. Bu sayfada listelenen sosyal medya hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz.