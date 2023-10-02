İran’da kaldığı otelden Cristiano Ronaldo’ya heykel şoku

Adına yapılan heykel ve büstlerle dikkat çeken Cristiano Ronaldo için şaşırtıcı bir heykel de İran’dan geldi.

Sıklıkla hayranları tarafından yapılan heykel ve büstlerle gündeme gelen Cristiano Ronaldo için yapılmış bir heykel daha ortaya çıktı. Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo'ya 2017 yılında Madeira havaalanında bronz bir büst hediye edilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki hayranları şaşkına dönmüştü.

Eleştiriler üzerine söz konusu heykel güncellendi ancak o günden bugüne dünyanın dört bir yanında tuhaf heykeller dikilmeye devam etti.

Ronaldo'nun Al-Nassr ile İran'a yaptığı son ziyaret sırasında başka bir heykeliyle karşılandığı ortaya çıktı. Kaldığı otelin Ronaldo’nun bir heykelini yaptığı belirtilirken, söz konusu heykelin Ronaldo’ya hiç benzememesi dikkat çeken bir detay oldu.

Tahran'da yoğun ilgi

Tüm bu görsel başarısızlığa rağmen İran’da yoğun bir ilgi gören Ronaldo, Tahran’da binlerce hayranı tarafından karşılanmıştı.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 15 maça 16 gol sığdıran ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde hem de Suudi Arabistan Ligi’nde takımının en önemli kozu olmaya devam eden Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen Portekiz Milli Takımı adına son derece önemli bir oyuncu olmayı sürdürüyor.

Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda da milli formayı giymesi bekleniyor.