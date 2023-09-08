Neymar: Top Suudi Arabistan’da da yuvarlak!

Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal’e transfer olduktan sonra henüz yeni takımıyla herhangi bir maça çıkmamasına rağmen Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Neymar, Suudi Arabistan’daki futbol kalitesinin her geçen gün yükseldiğini ve ligin rekabet seviyesinin uzun yıllar top koşturduğu Ligue 1’in önünde olduğunu savundu.
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Sadio Mane gibi saygın isimlerle beraber Suudi Arabistan yolunu tutan Neymar, Suudi Arabistan’da çok sayıda iyi futbolcunun top koşturduğunu ve organizasyonun rekabetçi bir lig haline geldiğini söyledi. Suudi Arabistan futboluna yönelik eleştirilere katılmadığını dile getiren Neymar, oldukça çarpıcı açıklamalara imza attı.
Neymar ne söyledi?
“Sizi temin ederim ki oradaki futbol da aynı. Top yuvarlak, gol var.
Suudi liginin oraya transfer olan oyuncular nedeniyle Fransa’dan daha kaliteli olup olmadığını bilmiyorum. Antrenman temposu çok yoğun, kazanma arzusu çok büyük. Al-Hilal ile şampiyonluklar kazanmak istiyorum. İnsanlar ligin tanınmadığını ve takımların zayıf olduğunu söylüyor.
Fransa’ya gittiğimde de herkes bunu söylemişti ama en çok acı çektiğim yer orasıydı.
Suudi Arabistan şampiyonluğunu kazanmak kolay olmayacak çünkü güçlenen başka takımlar var, tanınmış oyuncular var ve eminim ki çok ilginç bir lig olacak ve bunu göreceksiniz"