Neymar: Top Suudi Arabistan’da da yuvarlak!

Efsane futbolcu henüz Al Hilal formasıyla ilk maçına çıkmasa bile ligin rekabet seviyesinden etkilendiğini söyledi.

Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal’e transfer olduktan sonra henüz yeni takımıyla herhangi bir maça çıkmamasına rağmen Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Neymar, Suudi Arabistan’daki futbol kalitesinin her geçen gün yükseldiğini ve ligin rekabet seviyesinin uzun yıllar top koşturduğu Ligue 1’in önünde olduğunu savundu.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Sadio Mane gibi saygın isimlerle beraber Suudi Arabistan yolunu tutan Neymar, Suudi Arabistan’da çok sayıda iyi futbolcunun top koşturduğunu ve organizasyonun rekabetçi bir lig haline geldiğini söyledi. Suudi Arabistan futboluna yönelik eleştirilere katılmadığını dile getiren Neymar, oldukça çarpıcı açıklamalara imza attı.

Neymar ne söyledi?