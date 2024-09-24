Carlo Ancelotti, Real Madrid'den teknik direktör bulmasını istedi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Anceotti, Los Blancos'un yeni bir hoca bulmasını istedi.

Relevo'ya göre, Carlo Ancelotti ve teknik ekibi bir kez daha kendilerine yardımcı olması için ekstra bir antrenör istediler. Performansı artırmak için bir sonraki adımın taktik ve teknik fikirler üzerinde çalışacak başka birini getirmek olduğuna inanıyorlar.

Şu anda Ancelotti'nin ekibi sekiz kişiden oluşuyor. Asistan Davide Ancelotti, kaleci antrenörü Luis Llopis, antrenör Francesco Mauri, teknik analist Simone Montanaro, teknik ve fiziksel antrenör Mino Fulco ve fiziksel antrenör Antonio Pintus'un yanı sıra iki video analisti ekipte yer alıyor.

Unai Emery'nin Aston Villa'daki kadrosunun 20 kişiden oluştuğunu, Marcelino Garcia Toral'ın Villarreal'deki kadrosunun ise 30'a yakın olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum teknik kadronun duran toplar ve antrenman çalışmaları gibi kendilerine verilmeyen görevleri üstlenmesine neden olurken, Davide Ancelotti ve Mauri neredeyse sadece işin taktiksel yönüyle ilgileniyor. Yükü daha eşit bir şekilde dağıtmalarına ve belirli alanlarda uzmanlaşmalarına izin verilirse kulübün daha iyi olacağına inanıyorlar.

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Real Madrid başka bir antrenörün getirilmesine karşı değil ancak değerli bir antrenörün getirilmesini istiyorlar. Bunun bir nedeni de mevcut kadro ile oyuncular arasındaki mevcut uyumu bozmak istememeleri. Eğer birini getirmek zorunda kalırlarsa, bunun Ancelotti'nin ayrılmasından sonra da yerinde kalacak bir hoca olmasını istiyorlar. Ancelotti ve ekibinin aklında birileri var ama bu, kulübün kararına bağlı.

Davide Ancelotti ve Mauri, Carlo ayrıldıktan ya da kovulduktan sonra kendi antrenörlük kariyerlerine başlayabilirler. Kondisyon ekibi ve Llopis'in kalması muhtemel ancak Montanaro da, ayrılması halinde Ancelotti'yi takip edebilecek bir diğer personel. Açıkça görülüyor ki Mangan'ın işe alınamaması Los Blancos'un bir hamle yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.