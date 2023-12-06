Xabi Alonso: Bayer Leverkusen’e çok bağlıyım

Leverkusen’in genç teknik direktörü Real Madrid’in başına geçmek için aceleci davranmıyor.

Carlo Ancelotti’nin sezon sonunda bitecek olan kontratının ardından Real Madrid’den ayrılarak Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesine kesine gözüyle bakılırken, İtalyan teknik direktörün yerine adı geçen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’de mutlu olduğunu açıkladı. Movistar+’a konuşan Real Madrid efsanesi, Alman ekibine büyük bir bağlılık duyduğunu açıkladı.

Sözleşmesinde Real Madrid’e özel bir serbest kalma maddesi olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin olarak detay vermeyen genç teknik direktör, “Bunlar sözleşmeyle ilgili konular. Ben buraya çok bağlıyım” dedi.

Real Madrid altyapısında çalışmıştı

Daha önce Real Madrid'de altyapı antrenörlüğü yapan 42 yaşındaki Alonso, Bayer Leverkusen'i son 12 ayda önemli ölçüde değiştirerek bugün dünya futbolunun en umut vaat eden antrenörlerinden biri olmayı başardı.

Leverkusen’i Bayern Münih’i 2023-2024 sezonundaki en önemli şampiyonluk rakibi haline getiren Alonso, futbol kariyerinde Real Madrid’in yanı sıra Liverpool, Bayern Münih ve Real Sociedad gibi önemli kulüplerin formasını giymişti. İspanya Milli Takımı ile hem Dünya Kupası hem de Avrupa şampiyonluğu yaşayan Alonso futbolculuk yıllarında sayısız başarı elde etmişti.