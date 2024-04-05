Avrupa futbolunun en gözde teknik direktörlerinden olan Xabi Alonso, gelecek planlamasını yaptı.

Bayer Leverkusen’in başında harika bir sezon geçiren ve adım adım Bundesliga şampiyonluğuna koşan İspanyol teknik adam Xabi Alonso’nun Real Madrid’in başına geçmek istediği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Liverpool ve Bayern Münih’ten gelen teklifleri reddeden ve gelecek sezon da Leverkusen’i çalıştırmaya devam edeceğini belirten Alonso’nun bu arzusunun Real Madrid tarafından da bilindiği belirtildi.

İspanyol basınından Relevo’da yer alan habere göre geçtiğimiz yılın sonunda Real Madrid ile sözleşmesini 2026’ya dek sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Carlo Ancelotti İspanyol ekibini kariyerinin son takımı olarak görürken, Ancelotti’nin boşluğunu Xabi Alonso dolduracak.

Bir yıl daha Leverkusen'de

Habere göre 42 yaşındaki Alonso’nun 2025 yazında Ancelotti’nin yerini alması beklenirken, bu durum futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olan İtalyan çalıştırıcının bir yıl erken emekli olmasının önünü açacak.

Real Madrid’de çalışmak için Liverpool ve Bayern Münih’i geri çeviren Alonso, teknik direktörlük kariyerine altyapısından yetiştiği Real Sociedad’ın B takımında başlamıştı. 2022 yılından bu yana Leverkusen’in başında bulunan Alonso yeni jenerasyon teknik direktörlerin en iyilerinden biri olarak kabul edilirken, takımına oynattığı pozitif ve topa sahip olma futboluyla kısa bir sürede tüm dikkatleri çekmeyi başardı.