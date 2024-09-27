Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'dan bıktı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Vinicius Junior'dan bıktığı iddia edildi.

Salı günkü maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, oyuncularına şikayet etmeyi bırakmaları gerektiğini söyledi ve bu, bu takvim yılında dördüncü kez gerçekleşti.

Ancak inançlarını kaybettikleri bir oyuncu var: Vinicius Junior... Brezilyalı oyuncu altı dakika uzatma kararını protesto ettiği, dördüncü hakemin yüzüne güldüğü ve alaycı bir şekilde hakemi alkışladığı için ikinci sarı karttan kurtulduğu için şanslıydı.

Diario AS, Vinicius'un kariyerinde 49 sarı kart gördüğünü ancak biri Castilla'ya diğeri de disiplin kurulu tarafından iptal edilen Valencia'ya karşı olmak üzere sadece iki kez oyundan atıldığını belirtiyor. Bazıları onun bu ruh halinin pazar akşamı Metropolitano'da oynanacak Madrid derbisinde çok gergin bir atmosferde her şeyi berbat etmesinden korkuyor.

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Ancelotti özel olarak konuştu ama...

Sport'a göre Ancelotti, Vinicius'un saha içindeki davranışlarını düzeltmesi için bireysel olarak ona yardım etmeye çalıştı ve hakemleri protesto etmenin içerdiği riskler hakkında onunla özel olarak konuştu.

Asistanı Davide Ancelotti de aynı şeyi yaptı ancak bunların hiçbiri Vinicius üzerinde pek etkili olmadı ve oyununun bu kısmını sakinleştirmek teknik ekip tarafından artık kaybedilmiş bir dava olarak görülüyor.

Takım arkadaşları da rahatsız

Takım arkadaşlarının da onun bu davranışlarından dolayı hayal kırıklığına uğradığı ve doğal olarak bir noktada başının belaya gireceğinden korktukları birçok kez rapor edildi.