Arsenal’in eski gözlemcisi Gilles Grimandi: 2016’da Kylian Mbappe’yi Arsenal’e transfer etmeye çok yaklaşmıştık

Premier Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Arsenal’in eski bir gözlemcisi Kylian Mbappe’yi Londra ekibine katılmaya ikna edemediği için duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Arsenal’den ayrıldıktan sonra Kuzey Londra’da geçirdiği günlere değinen gözlemci, Mbappe transferini sonuçlandıramamanın kendisinin en büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Monaco'da 2016-17'de olağanüstü bir sezon geçiren Fransız forvet, Arsenal de dahil olmak üzere birçok takımla ilişkilendirildi ancak sonunda Paris Saint-Germain'e katılmaya karar verdi. Ligue 1 şampiyonu için 282 maçta 233 gol ve 100 asistle oynayan Mbappe, PSG’de geçirdiği sürede dünyanın en popüler sporcularından biri oldu ve ülkesiyle Dünya Kupası’nı kazandı.
Mbappe’nin tüm bu süreçlerden önce de kulübün gündemine geldiğini belirten eski gözlemci Gilles Grimandi, Mbappe’yi o dönem transfer etmeye çok yakın olduklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.
Grimandi ne söyledi?
“Kulüp Premier Lig'i kazansa ve Avrupa'da iyi bir sezon geçirse bile Kylian Mbappe'nin Arsenal için gerçekçi bir hedef olup olmadığını bilmiyorum. O
nu daha önce, 2016'da ikna etmeye çalışmıştık. Londra'da antrenman sahasına gelen ailesiyle tanıştık ve Arsene Wenger ve Richard Law ile birlikte onun için Fransa’ya gittik.
Onu ikna etmeye çalıştık ama bizim için en uygun zaman olduğunu düşünmüyorum; o buluşma ligde Swansea'ye evimizde kaybettiğimiz günün ertesiydi ve ardından Old Trafford'da bir yenilgi aldık. Üç gün sonra Tottenham'a karşı deplasmanda büyük bir maçımız olduğunu hatırlıyorum, yani zamanlama ideal değildi.
Denedik ve gerçekten de onu almaktan çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum ama teklifi geri çevirdi ve Monaco ile yeni bir sözleşme imzaladı. Arsenal'de scout olarak geçirdiğim 15 yılın en büyük hayal kırıklığının Kylian Mbappé'yi kulübe imza atmaya ikna edememek olduğunu söyleyebilirim"