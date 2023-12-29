Arsenal’in eski gözlemcisi Gilles Grimandi: 2016’da Kylian Mbappe’yi Arsenal’e transfer etmeye çok yaklaşmıştık

Arsenal’in eski gözlemcisi kulüpte geçirdiği süre boyunca yaşadığı en büyük hayal kırıklığının Kylian Mbappe olduğunu söyledi.

Premier Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Arsenal’in eski bir gözlemcisi Kylian Mbappe’yi Londra ekibine katılmaya ikna edemediği için duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Arsenal’den ayrıldıktan sonra Kuzey Londra’da geçirdiği günlere değinen gözlemci, Mbappe transferini sonuçlandıramamanın kendisinin en büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Monaco'da 2016-17'de olağanüstü bir sezon geçiren Fransız forvet, Arsenal de dahil olmak üzere birçok takımla ilişkilendirildi ancak sonunda Paris Saint-Germain'e katılmaya karar verdi. Ligue 1 şampiyonu için 282 maçta 233 gol ve 100 asistle oynayan Mbappe, PSG’de geçirdiği sürede dünyanın en popüler sporcularından biri oldu ve ülkesiyle Dünya Kupası’nı kazandı.

Mbappe’nin tüm bu süreçlerden önce de kulübün gündemine geldiğini belirten eski gözlemci Gilles Grimandi, Mbappe’yi o dönem transfer etmeye çok yakın olduklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Grimandi ne söyledi?