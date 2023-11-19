Cristiano Ronaldo’dan İzlanda maçı öncesinde buz banyosu

38 yaşındaki efsane oyuncu ülkesinin İzlanda ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi buz banyosu yapmayı tercih etti.

İlerleyen yaşına rağmen milli takımdan kopmayan ve ülkesi için oynamaya devam eden Cristiano Ronaldo, takımının İzlanda ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri mücadelesi öncesinde buz banyosuna dalarak sakin bir şekilde meditasyon yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ronaldo'nun takımı dokuz eleme maçının tamamını kazanırken, Almanya biletini şimdiden almıştı.

38 yaşındaki oyuncu hem saha içinde hem de saha dışında formunun en iyi dönemlerini yaşarken, bu sezon oynadığı 17 maçta attığı 16 golün yanı sıra dokuz da asist yaptı.

Takımı dört puan geride

Ronaldo, ülkesinin Lihtenştayn karşısında aldığı 2-0’lık galibiyette de eleştirmenlerden tam not aldı. Buz banyosunu Instagram hikayesinde paylaşan Ronaldo, soğuk bir yüz emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Manchester United ve Real Madrid efsanesi, Al-Nassr'ın Cuma günü Pro League'de Al-Akhdoud ile oynayacağı Suudi Arabistan'a dönmeden önce Pazar günü İzlanda’ya karşı mücadele edecek. Ronaldo ve takım arkadaşları şu anda Neymar’ın sakatlığıyla sarsılsa da liderlik koltuğunu bırakmayan Jorge Jesus2un takımı Al-Hilal’in n dört puan gerisinde bulunuyor.