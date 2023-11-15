Neymar bir temizlikçi kadın tarafından suçlandı

Sakatlık problemiyle boğuşan Neymar hakkında Fransa’da oldukça şoke edici bir soruşturma başlatıldı.

PSG’den ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğünü Jorge Jesus’un yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e transfer olan dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, bir temizlikçiyi beyan etmeden çalıştırdığı ve onu istismar etmekle suçlandığı için adli soruşturma altına alındı.

Le Parisien'in haberine göre Neymar, dört çocuk annesi 35 yaşındaki Brezilyalı kadını çalıştırdığını beyan etmediği iddiasıyla iş mahkemesine sevk edildi.

Ocak 2021 ile Ekim 2022 arasında haftada yedi gün çalıştığını iddia eden kadın, Al-Hilal’in yıldızından 368,000 euro talep etti. Haberde ayrıca şikayetçinin dördüncü çocuğunun erken doğumundan iki hafta öncesine kadar çalışmaya zorlandığı ve daha sonra görevinden ayrıldığı belirtildi.

Saatlik 15 euroya çalıştı

Şikayetçinin avukatları, Neymar’ın iş hukukunun en temel kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

2021'den itibaren saati 15 Avro karşılığında haftada 60 saat çalıştığı söylenen şikayetçi, hiçbir zaman maaş bordrosu almadığını, tatil ya da ücretli izinden faydalanmadığını iddia etti. Neymar’ın avukatları ise Le Parisien'e yaptıkları açıklamada davaya ilişkin herhangi bir bilgilerinin bulunmadığını ifade etti.