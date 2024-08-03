Vinicius Junior'ın Ballon d'Or'u onaylandı

Ballon d'Or 2024 ödülü bu yılın ilerleyen günlerinde France Football tarafından verilecek.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun baskın dönemi artık geçmişte kaldığı için yeni bir yüzün ödüllendirilmesi bekleniyor.

Real Madrid'in, bu ödülü kazanan futbolcuyu kadrosunda bulundurma ihtimali çok yüksek. Vinicius Junior ve Jude Bellingham favori olarak görülüyor ancak Toni Kroos ve Dani Carvajal da ciddi adaylar.

'Bence Vinicius kazanmalı'

Carlo Ancelotti geçen sezon dördünü de yönetti ve The Obi One Podcast'e verdiği röportajda kazananını seçti (Relevo aracılığıyla).

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"Bence Vinicius kazanmalı. Geçen sezon çok iyi iş çıkardı. Dani Carvajal da harika işler yaptı.

La Liga'yı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, finalde gol attı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

Ama Vinicius genç, yetenekli ve kendisini geliştirebilir. Ligi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, finalde ve yarı finalde gol attı, Münih'te 2 gol attı. Jude de harika bir sezon geçirdi ve ligin en iyi oyuncusuydu."

Vinicius'un ödülü kazanması çok az kişinin umurunda olacaktır. Birkaç sezondur dünyanın en iyi oyuncularından biri ve Real Madrid onun kulüpte geçirdiği süre boyunca çok sayıda Ballon d'Or ödülü kazanmasını umuyor.