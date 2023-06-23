PSG’de eleştiri oklarının yöneldiği ilk isim olan Neymar, yeteceğinden şüphe duymadığını söyledi.

PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar takım arkadaşlarını eleştirdiği bir açıklamaya imza attı.

Bandsport’a konuşan Neymar partilerle dolu kaygısız bir yaşam tarzı olduğuna yönelik eleştirilere cevap verdi. PSG’deki takım arkadaşlarının yeterince iyi olmadığını ima eden Neymar, futbolun bireysel bir spor olmadığını ve öyle olması halinde her şeyi kazanabileceğini belirtti.

Neymar ne söyledi?

“Hiçbir zaman hiçbir eleştiriden kaçmadım. Eleştirilere her zaman açık oldum. Yeteneğimi ve neler yapabileceğimi biliyorum. Futbol bireysel bir spor değil. Bireysel olsaydı tüm hedeflerime ulaşırdım ama böyle değil. Açık konuşmak gerekirse adım yüzünden taşıdığım yük çok ağır. Hem sahada hem de saha dışında durum bu. Birçok eleştiriye katılmıyorum çünkü bu benim hayatım ve ne istersem onu yapıyorum”

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürülen Neymar, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun önemli bir bölümünde forma giyememişti.

Ligi tüm kulvarlarda 29 maçta 18 gol ve 13 asistle tamamlayan 31 yaşındaki oyuncunun PSG tarafından satış listesine konduğu ve başta Manchester United olmak üzere çok sayıda Premier Lig takımından ilgi gördüğü öne sürülmüştü.