Antoine Griezmann'ın işi bitti

Atletico Madrid'in, Major League Soccer'a gideceği söylentilerine rağmen Antoine Griezmann'ın sözleşmesini uzatmayı düşünmediği bildirildi.

İspanyol yayın organı Marca'ya göre, İspanyol kulübü maaş bütçesini azaltmaya çalışıyor ve Antoine Griezmann'ın en çok kazanan oyuncularından biri olmasının yanı sıra 2026'da sözleşmesi sona erdiğinde 35 yaşında olacak olması nedeniyle sözleşmesinin bitmesine izin verebilirler.

Öte yandan haberde, kulüpte hiç kimsenin Fransız oyuncunun 2026'dan sonra da takımda kalabileceğinden şüphe duymadığı, ancak iyi performans göstermeye devam etmesi halinde daha düşük bir ücretle kalabileceği belirtiliyor.

33 yaşındaki oyuncu 389 maçta 181 gol ve 84 asistlik istatistiğiyle bir Atlético efsanesi haline geldi.

Haberin devamı aşağıda

Birlikte Avrupa Ligi, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandılar ve Avrupa sahnesinde bir güç oldular.

Ancak eski Barcelonalı, Avrupa'daki son takımı olmasını istediğini söylediği Atlético'da kalmazsa, MLS'e taşınmakla ilgileniyor.

Geçen yıl, uzun vadeli geleceği sorulduğunda Griezmann şöyle demişti: "Suudi Arabistan mı? Oraya gitmek zorunda olanları anlıyorum, inanılmaz miktarlarda paradan bahsediyoruz. Oraya gidebilir miyim? Bir ailem var, üç çocuğum var. Bu kolay bir karar değil. MLS benim önceliğim olmaya devam ediyor."

Fransa'nın EURO 2024'te yarı finale çıkmasına yardımcı olan Griezmann şu anda yaz tatilinin tadını çıkarıyor ancak önümüzdeki günlerde sezon öncesi için geri dönecek.

La Liga'da yeni sezon ağustos ortasında başlayacak ve Dünya Kupası ödüllü forvet oyuncusu en iyi performansına geri dönmek isteyecek.