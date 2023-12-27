Real Madrid’den Kylian Mbappe ve Erling Haaland formalarına yönelik radikal adım!

Yaz aylarını hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid iki büyük yıldıza ilişkin oldukça ilginç bir karar aldı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid, ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.

Cadena SER’de yer alan habere göre kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarda alınan formalara Kylian Mbappe ve Erling Haaland isimlerini yazdırmak isteyen taraftarların bu taleplerinin önüne geçmek isteyen Real Madrid, taraftarlardan kimlik istemeye başladı.

Formaya isim taleplerine ret

Kulüpten yapılan açıklamada farklı takımlarda forma giyen oyuncuların kulüplerine duyulan saygıdan ötürü takımda yer almayan oyuncuların isimlerinin formalara yazılamayacağını ancak taraftarların kimliklerinde Mbappe ya da Haaland yazması halinde bu taleplerin gerçeğe dönüşeceği ifade edildi.

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Çok sayıda futbol otoritesi ise bu durumun Real Madrid yönetiminin beklentileri düşürmek için izlediği bir strateji olduğunu ifade etti.

PSG ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Mbappe’nin yaz transfer döneminde Real Madrid’e transfer olacağı iddiaları oldukça güçlü olsa da Fransız yıldız daha önce iki kez adeta imzadan dönmüştü. Kontratındaki serbest kalma maddesi 2025 yazında aktif hale gelecek olan Haaland’ın da bu tarihten daha önce Manchester City’den ayrılamsı oldukça zor görünüyor.