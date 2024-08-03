EURO 2024 yıldızı Nico Williams'ı kahreden haber

İspanya ile EURO 2024'te harika bir performans sergileyen Nico Williams için üzücü bir haber geldi.

Barcelona başkan adayı Victor Font, gelecekte Barça başkanı olma umutları hakkında The Athletic'e konuştu.

Font 2021'de başkanlığa aday oldu ve 2026'da bunu tekrar yapmayı umuyor. Ancak Font, kulübün Nico Williams'ın transferini güvence altına alacak mali kaynaklara sahip olmadığında ısrar ediyor.

Nico Williams'ın 58 milyon euro (48 milyon £/63 milyon $) serbest kalma maddesi var ancak raporlar EURO 2024 şampiyonunun yeni bir sözleşme teklif edildikten sonra Athletic Club'da kalmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

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Paris Saint-Germain, Arsenal ve Chelsea de onunla ilgileniyor ancak yüksek profilli bir transferi tamamlamak yerine San Mames'te kalabilir.

'Nico Williams transferi mümkün değil'

Font konuyla ilgili şunları söyledi:

"Keşke Nico Williams ile sözleşme imzalayabilseydik çünkü ihtiyacımız olan şey bu.

"Başkan [Joan Laporta] bunun mümkün olduğunu söyledi ama bu doğru değil. Bugün bu mümkün değil. Yarın ya da öbür gün mümkün olacağını umuyoruz. Ama bugün durum böyle değil."

Şimdi Nico Williams durumu hızlı bir şekilde netleştirmek isteyecektir. Oyuncu ya Bilbao'da kalmaya karar verecek ya da başka bir yere gitmeyi kabul edecek.