Süper Lig'de 2020-21 sezonunda yapılan tüm ara transferler

Ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptığı tüm transfer hamlelerini sıraladık.

2020-21 sezonu ara transfer sezonu başladı ve Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için Şubat ayına kadar çalışmalarına devam edecek.

Goal de şu ana kadar Süper Lig kulüplerinin yaptığı tüm hamleleri listeledi.

(Hangi takımın kimleri transfer ettiğini, hangi oyuncularla yollarını ayırdığını görmek için takımların üzerien tıklayın)

Son güncelleme 13 Ocak 2021

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Jakub Szumski (Rakow)

Aatif Chahechouhe (Fatih Karagümrük)

Johanna Omolo (Cercle Brugge)

Brahim Darri (Bedelsiz)

Manuel da Costa (Bedelsiz)

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Kaan Kanak ( )

İbrahim Akdağ (Fesih)

Fabien Farnolle (Fesih)

Ibrahim Sissoko (Fesih)

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Giden

Ismail Aissati (Adana Demirspor)

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Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg)

Gaston Campi ( , Kiralık)

Fabio Borini (Bedelsiz)

Emre Çolak (Bedelsiz)

Andrea Bertolacci (Bedelsiz)

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Aatif Chahechouhe ( )

Eric Lichaj (Fesih)

Brahim Darri (Fesih)

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Ali Ateş (Osmaniyespor FK, Kiralık)

Mehmet Erdem Uğurlu (Fesih)

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Yasin Davus (Hacettepe)

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Berat Özdemir (Trabzonspor)

Batuhan Özdemir (Erbaaspor, Kiralık)

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Beykan Şimşek (Bedelsiz)

Peter Zulj (Anderlcht, Kiralık)

Giden

Andre Poko (Fesih)

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Mohammed Kamara (Menemenspor)

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Idir Ouali (Ethnikos)

Gökhan Karadeniz (Samsunspor)

Helder Barbosa (Fesih)

Dame Diop (Fesih)

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Onur Ural (Arnavutköy Bld, Kiralık)

Ahmet Oğuz (Fesih)

Mickael Tirpan (Fortuna Sittard, Kiralık)

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Hasan Hüseyin Acar (Fesih)

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Zymer Bytyqi (Viking)

Emre Kartal ( )

İsmail Güven

Doğan Gölpek

Ismael Diomande (Rizespor)

Ertuğrul Tekşen (Lyngby BK)

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Paolo Hurtado (Fesih)

Uğur Demirok (Fesih)

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Ismael Diomande ( )

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Ahmet Oğuz (Bedelsiz)

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