Süper Lig

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda yapılan tüm ara transferler

Goal
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Berat Ozdemir Genclerbirligi
AA
Ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptığı tüm transfer hamlelerini sıraladık.

2020-21 sezonu ara transfer sezonu başladı ve Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için Şubat ayına kadar çalışmalarına devam edecek.

Goal de şu ana kadar Süper Lig kulüplerinin yaptığı tüm hamleleri listeledi.

(Hangi takımın kimleri transfer ettiğini, hangi oyuncularla yollarını ayırdığını görmek için takımların üzerien tıklayın)

  1. Alanyaspor
  2. Ankaragücü
  3. Antalyaspor
  4. Başakşehir
  5. Beşiktaş
  6. BB Erzurumspor
  7. Denizlispor
  8. Fatih Karagümrük
  9. Fenerbahçe
  10. Galatasaray
  11. Gaziantep FK
  12. Gençlerbirliği
  13. Göztepe
  14. Hatayspor
  15. Kasımpaşa
  16. Kayserispor
  17. Konyaspor
  18. Rizespor
  19. Sivasspor
  20. Trabzonspor
  21. Yeni Malatyaspor

Son güncelleme 13 Ocak 2021

Alanyaspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

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Ankaragücü'nün ara transfer hamleleri

Gelen

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Antalyaspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

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Başakşehir'in ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Beşiktaş'ın ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

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BB Erzurumspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

  • Jakub Szumski  (Rakow)
  • Aatif Chahechouhe (Fatih Karagümrük)
  • Johanna Omolo (Cercle Brugge)
  • Brahim Darri (Bedelsiz)
  • Manuel da Costa (Bedelsiz)

Giden

  • Kaan Kanak (Adana Demirspor)
  • İbrahim Akdağ (Fesih)
  • Fabien Farnolle (Fesih)
  • Ibrahim Sissoko (Fesih)

Denizlispor'un ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

  • Ismail Aissati (Adana Demirspor)

Fatih Karagümrük'ün ara transfer hamleleri

Gelen

  • Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg)
  • Gaston Campi (Trabzonspor, Kiralık)
  • Fabio Borini (Bedelsiz)
  • Emre Çolak (Bedelsiz)
  • Andrea Bertolacci (Bedelsiz)

Giden

  • Aatif Chahechouhe (BB Erzurumspor)
  • Eric Lichaj (Fesih)
  • Brahim Darri (Fesih)

Fenerbahçe'nin ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

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Galatasaray'ın ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

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Gaziantep FK'nın ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

  • Ali Ateş (Osmaniyespor FK, Kiralık)
  • Mehmet Erdem Uğurlu (Fesih)

Gençlerbirliği'nin ara transfer hamleleri

Gelen

  • Yasin Davus (Hacettepe)

Giden

Göztepe'nin ara transfer hamleleri

Gelen

  • Beykan Şimşek (Bedelsiz)
  • Peter Zulj (Anderlcht, Kiralık)

Giden

  • Andre Poko (Fesih)

Hatayspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

  • Mohammed Kamara (Menemenspor)

Giden

  • Idir Ouali (Ethnikos)
  • Gökhan Karadeniz (Samsunspor)
  • Helder Barbosa (Fesih)
  • Dame Diop (Fesih)

Kasımpaşa'nın ara transfer hamleleri

Gelen

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Kayserispor'un ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

  • Hasan Hüseyin Acar (Fesih)

Konyaspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

  • Zymer Bytyqi (Viking)
  • Emre Kartal (Fenerbahçe)
  • İsmail Güven
  • Doğan Gölpek
  • Ismael Diomande (Rizespor)
  • Ertuğrul Tekşen (Lyngby BK)

Giden

  • Paolo Hurtado (Fesih)
  • Uğur Demirok (Fesih)

Rizespor'un ara transfer hamleleri

Gelen

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Giden

Sivasspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

  • Ahmet Oğuz (Bedelsiz)

Giden

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Trabzonspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Yeni Malatyaspor'un ara transfer hamleleri

Gelen

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  • Guido Herrera (Kiralıktan döndü)

 

 

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