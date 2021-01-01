Süper Lig'de 2020-21 sezonunda yapılan tüm ara transferler
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AA
2020-21 sezonu ara transfer sezonu başladı ve Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için Şubat ayına kadar çalışmalarına devam edecek.
Goal de şu ana kadar Süper Lig kulüplerinin yaptığı tüm hamleleri listeledi.
(Hangi takımın kimleri transfer ettiğini, hangi oyuncularla yollarını ayırdığını görmek için takımların üzerien tıklayın)
- Alanyaspor
- Ankaragücü
- Antalyaspor
- Başakşehir
- Beşiktaş
- BB Erzurumspor
- Denizlispor
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- Gençlerbirliği
- Göztepe
- Hatayspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Rizespor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor
Son güncelleme 13 Ocak 2021
Alanyaspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Ankaragücü'nün ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Antalyaspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Başakşehir'in ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Beşiktaş'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
BB Erzurumspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
- Jakub Szumski (Rakow)
- Aatif Chahechouhe (Fatih Karagümrük)
- Johanna Omolo (Cercle Brugge)
- Brahim Darri (Bedelsiz)
- Manuel da Costa (Bedelsiz)
Giden
- Kaan Kanak (Adana Demirspor)
- İbrahim Akdağ (Fesih)
- Fabien Farnolle (Fesih)
- Ibrahim Sissoko (Fesih)
Denizlispor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Ismail Aissati (Adana Demirspor)
Fatih Karagümrük'ün ara transfer hamleleri
Gelen
- Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg)
- Gaston Campi (Trabzonspor, Kiralık)
- Fabio Borini (Bedelsiz)
- Emre Çolak (Bedelsiz)
- Andrea Bertolacci (Bedelsiz)
Giden
- Aatif Chahechouhe (BB Erzurumspor)
- Eric Lichaj (Fesih)
- Brahim Darri (Fesih)
Fenerbahçe'nin ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Galatasaray'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Gaziantep FK'nın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Ali Ateş (Osmaniyespor FK, Kiralık)
- Mehmet Erdem Uğurlu (Fesih)
Gençlerbirliği'nin ara transfer hamleleri
Gelen
- Yasin Davus (Hacettepe)
Giden
- Berat Özdemir (Trabzonspor)
- Batuhan Özdemir (Erbaaspor, Kiralık)
Göztepe'nin ara transfer hamleleri
Gelen
- Beykan Şimşek (Bedelsiz)
- Peter Zulj (Anderlcht, Kiralık)
Giden
- Andre Poko (Fesih)
Hatayspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
- Mohammed Kamara (Menemenspor)
Giden
- Idir Ouali (Ethnikos)
- Gökhan Karadeniz (Samsunspor)
- Helder Barbosa (Fesih)
- Dame Diop (Fesih)
Kasımpaşa'nın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Onur Ural (Arnavutköy Bld, Kiralık)
- Ahmet Oğuz (Fesih)
- Mickael Tirpan (Fortuna Sittard, Kiralık)
Kayserispor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Hasan Hüseyin Acar (Fesih)
Konyaspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
- Zymer Bytyqi (Viking)
- Emre Kartal (Fenerbahçe)
- İsmail Güven
- Doğan Gölpek
- Ismael Diomande (Rizespor)
- Ertuğrul Tekşen (Lyngby BK)
Giden
- Paolo Hurtado (Fesih)
- Uğur Demirok (Fesih)
Rizespor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Ismael Diomande (Konyaspor)
Sivasspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
- Ahmet Oğuz (Bedelsiz)
Giden
Trabzonspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Yeni Malatyaspor'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Guido Herrera (Kiralıktan döndü)