Kayserispor, Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i kadrosuna kattı

Kayserispor, ara transfer döneminin son gününde Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Mjallby oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.