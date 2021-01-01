Milan'ın stoperi Leo Duarte Başakşehir'de
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Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi. Duarte, Başakşehir'de 2 numaralı formayı giyecek.
Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı ama beklediği verimi alamamıştı. Duarte bu sezon 3, geçtiğimiz ise 6 maçta Milan formasını giyebildi.