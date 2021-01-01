Süper Lig

Milan'ın stoperi Leo Duarte Başakşehir'de

Goal
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Leo Duarte Başakşehir0112021
Başakşehir, Milan'ın stoperi Leo Duarte'yi 1.5 yıllığına kiraladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi. Duarte, Başakşehir'de 2 numaralı formayı giyecek. 

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı ama beklediği verimi alamamıştı. Duarte bu sezon 3, geçtiğimiz ise 6 maçta Milan formasını giyebildi. 

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