Galatasaray, DeAndre Yedlin'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Newcastle United'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin'in maliyetini açıkladı.

Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Newcastle United'dan 2,5 yıllığına bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Yedlin için bu sezon 350 bin euro ödeyecek.

Galatasaray, ABD'li oyuncuya 2021-22 sezonu için 1 milyon 150 bin euro, 2022-23 sezonu için ise 1 milyon 100 bin euro maaş ödeyecek.