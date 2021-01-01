Galatasaray, DeAndre Yedlin'in maliyetini açıkladı
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Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, Newcastle United'dan 2,5 yıllığına bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Yedlin için bu sezon 350 bin euro ödeyecek.
Galatasaray, ABD'li oyuncuya 2021-22 sezonu için 1 milyon 150 bin euro, 2022-23 sezonu için ise 1 milyon 100 bin euro maaş ödeyecek.
✍️ Galatasaray’a hoş geldin DeAndre Yedlin! 🤜🤛 pic.twitter.com/ndIyl1ZJB9— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021