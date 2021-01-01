Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

36 yaşındaki oyuncu en son Çin'in Guangzhou takımında forma giyiyordu.

Dusko Tosic kimdir?

1985 doğumlu Sırp futbolcu kariyerinin büyük bölümünü ülkesinin dışında geçirdi. OFK Belgrad'da parladıktan sonra Sochaux takımına transfer olan Tosic; Bundesliga'da Werder Bremen, La Liga'da Real Betis, İngiltere QPR, ülkesinde Kızılyıldız formalarını giydikten sonra 2012-13 sezonunda Süper Lig'e adım attı. O sezon Nemenja Tomic, Radosav Petrovic, Dejan Lekiç gibi Balkan kökenli oyuncuları transfer eden Gençlerbirliği, savunmasına da Dusko Tosic'i dahil etti.

Tosic Gençlerbirliği formasıyla üç sezonda 97 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Bu performansı onu Beşiktaş'a taşıdı. Beşiktaş savunmasında zaman zaman stoper, zaman zaman sol bek oynayan Tosic, siyah-beyazlı forma altında 100 maça çıktı ve iki kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Tosic ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar alan takımın bir parçası oldu.

Tosic 2018 yılında, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in Guangzhou takımına transfer oldu.