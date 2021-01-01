Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı

Bordo Mavililer, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu, bordo-mavili formayla çıktığı 20 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

doğumlu olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Süper Lig'de forması da giymişti.