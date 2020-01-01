Alanyaspor'dan ilk transfer: Hasan Hüseyin Acar!

Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz , Hes Kablo ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasına girerken ilk transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Acar'ın geçen sezon Kayserisspor'da başarılı bir dönem geçirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Alanyaspor'un başarısı için ter dökecek. 'Alanyaspor'a ve Alanya'ya hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Hasan Hüseyin Acar ise Alanyaspor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Hasan Hüseyin Acar, 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine doğduğu şehrin takımı 'un altyapısında başlayan 26 yaşındaki oyuncu con üç sezonu Kayserispor forması altında geçirdi. Hasan Hüseyin, Süper Lig kariyerinde 51 maça çıkıp 6 gol kaydetti.