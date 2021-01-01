Tolga Ciğerci Başakşehir'de
AA
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig kariyerine Galatasaray forması altında başlayan Tolga, sarı-kırmızılı takımla bir lig ve bir Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Galatasaray'da 2 sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım havuzuna da dahil olan oyuncunun peşini devam eden süreçte sakatlıklar bırakmadı.
Buna rağmen 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga, sarı-lacivertli forma altında 37 maçta iki gol kaydetti.