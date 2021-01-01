Tolga Ciğerci Başakşehir'de

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci, Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig kariyerine Galatasaray forması altında başlayan Tolga, sarı-kırmızılı takımla bir lig ve bir Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Galatasaray'da 2 sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım havuzuna da dahil olan oyuncunun peşini devam eden süreçte sakatlıklar bırakmadı.

Buna rağmen 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga, sarı-lacivertli forma altında 37 maçta iki gol kaydetti.