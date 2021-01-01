Fatih Karagümrük, Jeremain Lens'i kiraladı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i kiraladı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi." açıklamalarına yer verildi.

Öte yandan Beşiktaş da Jeremain Lens'in geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Jeremain Lens’in 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Jeremain Lens’e yeni takımında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

2017-18 sezonunda Beşiktaş'a katılan Jeremain Lens, bu sezon siyah-beyazlılarla Süper Lig'de 2 maçta forma şansı buldu.