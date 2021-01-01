Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi açıkladı

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Başakşehir, Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Yeni Malatyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Yeni Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Saral ile Üst Yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı.

Ndayishimiye'nin Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkati çektiğinin belirtildiği açıklamada, "Burundi Milli Takımı'nın futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ndayishimiye, sarı-siyahlı takımda 2 sezonda 27 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Genç oyuncu, ligde 3 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü, Youssouf Ndayishimiye'nin Medipol Başakşehir'e transferinin 2,15 milyon euro bedelle ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında gerçekleştiğini bildirdi.