Şampiyonlar Ligi maçından 2.Lig'e | Barışcan Yardımcı Eyüpspor'da

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki C.Brugge maçının son anlarında oyuna giren Erencan Yardımcı, Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer oldu.

Galatasaray'ın 18 yaşındaki santrforu Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira (480 bin euro) karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup lideri Eyüpspor'a transfer oldu.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Genç oyuncu adını ilk olarak geçen sezon duyurmuştu. Galatasaray ile C.Brugge arasında oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçında konuk ekibin attığı son dakika golünden sonra oyuna giren Erencan, kısa süre de olsa bir Avrupa kupası maçında forma giymişti.

Genç oyuncu bu karşılaşma dışında Galatasaray A takımında forma şansı yakalayamadı.