Kasımpaşa, Kristijan Bistrovic'i transfer etti

Kasımpaşa, CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden , 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, " Premier Ligi ekiplerinden takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.