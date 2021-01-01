Berat Özdemir resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki futbolcusu Berat Özdemir'i renklerine bağladı ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

, Berat Özdemir transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili kulüp oyuncunun transferi konusunda ile anlaştığını duyurdu.

Berat Özdemir'in bonservisi ne kadar?

KAP'a yapılan açıklamada, transfer içni Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi. Oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek karın %20'si de Gençlerbirliği'ne ödenecek.

Berat Özdemir ise bu sezon için 2,5 milyon TL, 2021-22 sezonu için 5 milyon TL, sonraki sezonlar içinse bir önceki sezonun zamlı tutarı ödeneceği belirtildi.

Daha fazla takım

KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 500 bin lira, 2021-22 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2022-23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir." denildi.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç orta saha Berat Özdemir bu sezon Süper Lig'de 13 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.