Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Eskişehirspor'dan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan’ın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bilal Ceylan, bu sezon TFF 1.Lig'de 17 maça çıktı ve 6 sarı kart gördü.