Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan'ın sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ekibi Fortuna Sittard'a kiralandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

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Eredivisie'da mücadele eden Fortuna Sittard, ligde 12. sırada yer alıyor.

Ligde ilk 9 haftada maç kazanamayan Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hoflan ile yollarını ayırdıktan sonra Sjors Ultee ile anlamıştı. Sjors Ultee yönetimide 6 maça çıkan takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.