Transfer

Kasımpaşa, PSV Eindhoven'dan Derrick Luckassen'i kiraladı

AA
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Derrick Luckassen Kasimpasa Transfer
www.kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa kadrosunu 25 yaşındaki Hollandalı stoperle takviye etti.

Kasımpaşa, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 yaşındaki Hollandalı stoper,  sağlık kontrollerinin ardından kadroya dâhil edildi.

Luckassen, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle de kendisini lacivert-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı. 

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