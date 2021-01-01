Resmi: Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı
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@kasimpasa
Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.
Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Malmö'de forma giyen forvet, 25 maçta 14 gol kaydetmişti.
Thelin, evraklarının TFF'ye bildirilmesi durumunda hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında forma giyebilecek.