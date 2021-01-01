Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, sezon başında yabancı sayısı nedeniyle lisans çıkaramadığı Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten "Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür ederiz." başlığıyla yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Hollanda'nın PSV takımından transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019-2020'yi ülkesinin Toulouse takımında kiralık olarak geçirdi. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe dönen Isimat-Mirin'e yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmadı.

Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ta 14 lig maçında forma giydi.