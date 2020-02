Wijnaldum verwacht zware confrontatie met 'strijders': "Ze lijken veel op ons"

Liverpool wist vorig seizoen de Champions League te winnen en the Reds gaan er alles aan doen om hun titel in het miljardenbal te prolongeren.

Met treft de ploeg van manager Jürgen Klopp wel meteen een flinke eerste horde in de knock-outfase en Georginio Wijnaldum verwacht een lastig tweeluik tegen de manschappen van trainer Diego Simeone.

"Ze lijken veel op ons, het zijn strijders. Het is een team dat min of meer hetzelfde is als wij, ook enorm moeilijk om te verslaan", laat de Oranje-international optekenen via de kanalen van de UEFA.

"Ik denk dat je dat al kunt zien aan hun speelstijl in de competitie. Ze vechten er altijd hard voor om een resultaat te behalen en ze kunnen zich makkelijk aanpassen als dat nodig is, ze weten wat ze moeten doen om een wedstrijd te winnen. Dus ja, het worden twee enorm moeilijke wedstrijden."

schopte het twee seizoenen geleden tot de finale van de , terwijl het toernooi vorig seizoen zelfs werd gewonnen. Wijnaldum heeft echter niet het idee dat dit meer druk met zich meebrengt voor zijn ploeg.

"Niet echt, aangezien we nu min of meer hetzelfde doen als vorig seizoen. We werken eraan om het team verder te versterken en proberen een elftal te worden dat erg moeilijk is om te verslaan, dus praktisch hetzelfde als vorig jaar."

"We proberen alles te geven en dan zien we wel wat er aan het einde van het seizoen gebeurt. Gedurende het seizoen zijn er veel zaken die meespelen, er kunnen blessures komen en problemen met de vorm, daar moet je als team dan weer aan werken."

"We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de situaties die zich voordoen. Zo kijken we er ook tegenaan, we geven alles en we hopen dat dat aan het einde van het seizoen een prijs oplevert", sluit Wijnaldum af.

Liverpool en Atlético treffen elkaar dinsdagavond voor hun eerste ontmoeting in het Wanda Metropolitano. De return in Engeland staat voor woensdag 11 maart op de agenda.