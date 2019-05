Oranje-international vreest voor interlandloopbaan en stuurt aan op transfer

De euforie over het afgelopen seizoen van Eintracht Frankfurt is niet aan Jetro Willems besteed.

De vleugelverdediger werd door trainer Adi Hütter voornamelijk gebruikt als invaller en dan ook nog eens op het middenveld. Een vertrek bij de nummer zeven van de lijkt aanstaande. "We zijn aan het rondkijken, naar oplossingen", bevestigt Willems in gesprek met VTBL.

De voormalig 'er wil in beeld blijven bij bondscoach Ronald Koeman en met invalbeurten op het middenveld wordt dat een lastige kwestie. "Ik heb het al eerder gezegd: als ik mijn doelen wil bereiken, het bijvoorbeeld, dan is dat op het middenveld heel lastig. Ik ben van origine geen middenvelder", aldus de 22-voudig Oranje-international. "Ik ben trots op mezelf, dat ik dit seizoen mijn hoofd boven water heb gehouden op het middenveld."



"Het maakt me niet uit, maar ik wil die volgende stap maken", hint Willems naar een vervroegd einde aan de samenwerking met . "Zoals het nu gaat, kan het niet.' Presentator Humberto Tan kwam met en op de proppen, maar de verdediger annex middenvelder in Duitse dienst wilde niet bevestigen dat er door zijn zaakwaarnemer wordt gesproken met een van deze clubs.



De 25-jarige Willems zette bij Sparta zijn eerste stappen in het betaald voetbal en dwong aldaar een transfer af naar PSV. In 2017 diende met Eintracht Frankfurt het eerste avontuur in het buitenland zich aan. Zijn huidige overeenkomst in de Commerzbank Arena loopt door tot medio 2021, waardoor belangstellende clubs een transfersom moeten betalen.