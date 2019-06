"Het is de voorkeur van Mino Raiola, maar ze raden het Matthijs de Ligt af"

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Matthijs de Ligt ligt.

Paris Saint-Germain lijkt op dit moment de beste papieren te hebben, maar het is maar de vraag of de verdediger annex aanvoerder van daadwerkelijk in de zomer naar het Parc des Princes gaat. Bij Catalunya Ràdio en Esport3 is men ervan overtuigd dat de Franse topclub uitsluitend de keuze van zaakwaarnemer Mino Raiola en niet zozeer van De Ligt is.

"Paris Saint-Germain is de voorkeur van Raiola", verzekerde journalist Oriol Domenech maandagavond laat. "Maar familie en naasten van De Ligt raden een transfer naar juist af. Maar dat wil niet zeggen dat hij uiteindelijk naar gaat. Er zijn andere clubs die ook interessante voorstellen hebben gedaan. De Ligt heeft nog geen beslissing genomen en wil dat ook niet doen zolang hij nog op vakantie is."



PSG dacht een halfjaar geleden Frenkie de Jong eveneens binnen gehengeld te hebben, maar zag de middenvelder uiteindelijk toch voor Barcelona kiezen. De Franse club doet er dan ook alles aan om een 'Frenkie-scenario' deze keer te voorkomen. Volgens De Telegraaf heeft vriendin Annekee Molenaar eerder deze maand met haar moeder een bliksembezoek gebracht aan Parijs om alvast naar woningen te kijken. De Jongs vriendin Mikky Kiemeney deed dit eerder het jaar ook al, voordat een 'overval' van Barcelona de balans de andere kant op liet slaan.



Barcelona is ook nog altijd in de markt voor De Ligt en hoopt opnieuw op het laatste moment toe te kunnen slaan in een poging om PSG af te troeven. is als derde club nog in de race en Cristiano Ronaldo vroeg De Ligt na de finale van de persoonlijk om naar Turijn te komen. La Vecchia Signora is naar verluidt echter, net als Barcelona, niet in staat om aan de eisen van het kamp-De Ligt te voldoen. Met de totale operatie om de Golden Boy van 2018 weg te halen uit de Johan Cruijff ArenA zou een bedrag van om en nabij de tachtig miljoen euro zijn gemoeid.