Clubicoon fileert Man United in felle tirade: "Hij is het grote probleem"

Manchester United presteert erbarmelijk, ziet ook Roy Keane. De voormalige aanvoerder van de club ziet dat sommige spelers niet alles geven.

"Er zijn spelers die José Mourinho hebben verraden en hem hebben laten vallen en hetzelfde gaat gebeuren met Ole", voorspelt de oud-middenvelder bij Sky Sports. "Een vos verliest zijn streken niet. Dat we nu praten of wel of niet de vierde plek gaat halen, zegt alles over hoe de club de laatste jaren in verval is geraakt. Zowel binnen als buiten het veld."



Paul Pogba ging na de 4-0 nederlaag tegen diep door het stof, maar Keane gelooft weinig van de woorden van de Fransman. "Ik geloofde er geen woord van. Het zijn nietszeggende zinnen. Ik denk niet eens dat hij zelf geloofde wat hij zei. Als je echt een goede teamgenoot wil zijn, werk je mee en verdedig je mee. Hij is het grote probleem bij Manchester United", aldus Keane.



Gary Neville was gematigd positief over het optreden van United tegen aartsrivaal (0-2 verlies), maar Keane was verbijsterd over het niveau. "Kijk Gary, ze slenteren gewoon! Ook Fred. Hij geeft de bal weg en verder niets. Als dat een speler is die zogenaamd alles geeft, dan heeft Manchester United nog een groter probleem dan ik aanvankelijk dacht."



Solskjaer zei na afloop van de nederlaag de mening van Keane erg te waarderen. "Ik heb altijd al een goede relatie met hem gehad. Ik waardeer zijn mening. We hebben lang samengespeeld bij United. Hij heeft pijn, net als iedereen die een connectie heeft met de club. Het doet pijn om zo ver achter Manchester City te staan."