Carlton Cole: "Rice zou een paar jaar moeten blijven waar hij is"

Declan Rice doet er verstandig aan de interesse van Manchester United te negeren en bij West Ham United te blijven, stelt Carlton Cole.

Rice wisselde van voetbalnationaliteit en verruilde Ierland voor Engeland en maakte zijn debuut de Engelse nationale ploeg. Zijn goede prestaties bij West Ham dit seizoen hebben ervoor gezorgd dat naar verluidt interesse heeft in de verdedigende middenvelder.

Voormalig speler van West Ham Cole gelooft dat het het beste voor de ontwikkeling van Rice is om in Londen te blijven, zo stelt hij in gesprek met Goal . "Ik zou Declan willen aansporen om in deze fase van zijn carrière twee keer na te denken om verder te kijken dan West Ham."

"Hij zou een paar jaar moeten blijven waar hij is, omdat hij een van de belangrijkste spelers in het team is en dat zal niet het geval zijn als hij bij een van de grote clubs aan de slag gaat. Declan is slechts twintig jaar oud en het gevaar van een transfer is nu dat hij slechts een nummer gaat worden bij een van de topclubs en hij zijn potentieel niet gaat benutten. Hij moet zijn vak goed leren en West Ham is het perfecte podium voor hem om dat te doen."

"De topclubs zullen komen als hij een aantal jaren nog steeds zo goed speelt als hij dit seizoen heeft gedaan, maar dit is niet het moment voor hem om naar Manchester United te gaan of ergens anders. Als je de klok een paar jaar zet en hij heeft veel Engelse interlands gespeeld nadat hij West Ham een goede dienst heeft bewezen, dan weet ik zeker dat ze niet in de weg zullen staan als er een grote club voor hem komt, maar het zou voorbarig voor hem zijn om die stap nu te maken."

"Hij heeft één goed seizoen gehad en laten we afwachten en zien waar hij over een paar jaar is. Declan is een verstandige jongen en weet dat het verlaten van West Ham nu een risico voor hem zou zijn."