Armando Obispo schuttert tegen PSV: "Niet met nette woorden te omschrijven"

Vitesse leed zaterdagavond de eerste nederlaag van het seizoen.

Na drie overwinningen en twee remises in de eerste vijf speeldagen ging het team van trainer Leonid Slutsky met liefst 5-0 onderuit bij . Met name Armando Obispo, die nota bene gehuurd wordt van de Eindhovenaren, speelde een zwakke wedstrijd en baalde dan ook.

"Direct naar de bus lopen was nu wel het makkelijkste geweest, ja", erkende Obispo in gesprek met Omroep Gelderland . "Dit is een gevoel dat niet met nette woorden te beschrijven is. Het was een verschrikkelijke avond. Ik had in deze wedstrijd graag laten zien wat ik kan. Dat dat niet gebeurd is, is balen."

Obispo was betrokken bij de 1-0 en de 3-0 in het Philips Stadion. Bij de openingsgoal verloor hij de bal aan Bruma, die vervolgens Donyell Malen lanceerde. Bij de derde treffer kon Mohamed Ihattaren vrijuit opstomen en zag Obispo er eveneens niet goed uit. "Ik verwijt mezelf dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld en een aantal fouten heb gemaakt, waar een paar goals uit vallen."

"We hebben niet gewonnen vandaag, maar ik draag niet als enige schuld. We moeten door, volgende week moeten we er staan. Dan moeten we het laten zien."

speelt tot aan de volgende interlandperiode tegen (thuis), (uit) en (thuis).