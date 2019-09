"Als ik bij Ajax op het veld sta met al die grote jongens, besef ik het ook"

Kjell Scherpen heeft het naar zijn zin bij Ajax.

De doelman besloot deze zomer in te ruilen voor een dienstverband bij de Amsterdamse club en tot op heden bevalt het avontuur bij de topclub wel. In gesprek met het Dagblad van het Noorden zegt Scherpen dat hij voorafgaand aan de transfer al wist dat zijn eigen niveau omhoog moest.

"Je weet natuurlijk dat het niveau hier een stuk hoger ligt dan bij FC Emmen. Dar heb ik me ook wel op ingesteld. We trainden de eerste paar weken met een vrij jonge groep, omdat internationals zoals Hakim Ziyech en Dusan Tadic er nog niet bij waren. Toen die jongens eenmaal ingestroomd waren, ging het allemaal nog wel een stukje sneller", vertelt de jongeling, die erkent dat hij spiermassa heeft gekweekt in Amsterdam.

"Ik heb in de vakantie wel wat doorgetraind, ja. En op de club zelf wordt er ook veel aandacht aan fysieke ontwikkeling besteed", zegt Scherpen, die vaak wisselt met Dominik Kotarski van rol. Wanneer Scherpen op de bank zit bij de hoofdmacht, speelt Kotarski bij Jong en andersom. Scherpen voelt dat hij beter wordt bij Ajax. Zo zegt de keeper al meer kracht te hebben om naar hoeken te duiken.

"En het voetballende gedeelte is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dat is een van de onderdelen waar ik nog veel winst kan boeken. We zijn veel bezig met mijn voetenwerk. Ik word op de trainingen veel in het positiespel betrokken en ik kan de bal vrijwel altijd bij iemand kwijt", stelt Scherpen, die FC Emmen en zijn vertrouwde omgeving wel een beetje mist.

"Natuurlijk mis ik de club, de mensen en de omgeving. Ik heb er niet voor niets zoveel jaar rondgelopen. Maar als ik in Amsterdam op het veld sta met al die grote jongens, besef ik ook dat ik er iets heel moois voor heb teruggekregen", besluit de negentienjarige Scherpen, die tot de zomer van 2023 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA.