J2 リーグ
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4 - 1
終了
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増山朝陽 25'エジガル・ジュニオ 30', 66'マルコス・ギリエルメ 85'
乾貴士 55'
(HT 2-0) (終了 4-1)

V・ファーレン長崎 対 清水エスパルス結果＆スタッツ,