J2 リーグ
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1 - 2
終了
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マテウス・イエス 45' + 2'
Shiva Nagasawa 17'中島大嘉 49'
(HT 1-1) (終了 1-2)

V・ファーレン長崎 対 水戸ホーリーホック結果＆スタッツ,