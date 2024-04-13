J2 リーグ
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6 - 1
終了
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エジガル・ジュニオ 4', 12', 47'笠柳翼 55'フアン・デルガド 65', 87'
渡大生 90'
(HT 2-0) (終了 6-1)

V・ファーレン長崎 対 徳島ヴォルティス結果＆スタッツ,