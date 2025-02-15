J2 リーグ
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
マテウス・イエス 62', 67' (pk)エジガル・ジュニオ 64'
C. Konagaya 10'R. Shiohama 89'
(HT 0-1) (終了 3-2)

V・ファーレン長崎 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,