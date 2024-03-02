J2 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
エジガル・ジュニオ 86'
菅田真啓 45' + 3'中山真斗 78'
(HT 0-1) (終了 1-2)

V・ファーレン長崎 対 ベガルタ仙台結果＆スタッツ,