J2 リーグ
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2 - 2
終了
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マルコス・ギリエルメ 73'エジガル・ジュニオ 76'
櫛引一紀 25' (og)大石竜平 81'
(HT 0-1) (終了 2-2)

V・ファーレン長崎 対 ブラウブリッツ秋田結果＆スタッツ,