ブンデスリーガ
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1 - 4
終了
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ヴィンチェンツォグリフォ 59'
アマドゥハイダラ 2'生駒ロイス・オペンダ 18', 44'ベンヤミン・シェスコ 54'
(HT 0-3) (終了 1-4)

SCフライブルク 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,