ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ヴィンチェンツォグリフォ 34'フィリップ・ラインハート 37'クリスチャン・ギュンター 45' + 1'
フィリップ・ティーツ 65'
(HT 3-0) (終了 3-1)

SCフライブルク 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,